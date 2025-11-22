Importante nevicata fra le alture più alte di Brisighella. A Monte Romano, come testimonia la webcam dell’osservatorio astronomico, il paesaggio è completamente imbiancato da diverse ore. La neve, in Romagna, è caduta a partire da 300 metri sul livello del mare. Ancora adesso le nevicate continuano abbondanti nel riminese e nel cesenate, dove si segnalano disagi e alberi che hanno ceduto al peso. Caduti, in media, 50 cm di neve, finora. Abbondante la neve anche al confine fra la provincia di Ravenna e la Toscana.