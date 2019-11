Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° Grado Bendandi protagonisti dell’iniziativa ministeriale “Nessun Parli – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola”

Venerdì 22 novembre l’Istituto Comprensivo San Rocco di Faenza ha aderito all’iniziativa ministeriale “Nessun Parli – Un giorno di scuola: musica e arte oltre la parola”, una giornata in cui gli studenti si sono cimentati in attività come cantare, suonare o svolgere attività di produzione artistica, anche performativa, e coerenti con l’innovazione didattica e digitale.

L’iniziativa, che si è svolta contemporaneamente in tutte le scuole e presso la sede centrale del Ministero, scaturisce da una collaborazione tra il MIUR-Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione e per l’innovazione digitale e il Comitato nazionale per l’apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti.

Nel corso delle attività, coordinate e dirette dal Prof. Gabriele Bertozzi, gli alunni del San Rocco hanno dato libero sfogo al loro estro creativo negli ambienti dell’Aula Magna della Scuola Media “Raffaele Bendandi”, nell’ottica di una Scuola sempre più attenta a valorizzare le potenzialità di ogni studente.

Assieme al concerto è stato promosso un concorso di disegno a cura del Prof. Fabrizio Tura; l’aspetto grafico dell’iniziativa interdisciplinare è a cura del prof. Silvano Samorì. A conclusione del lavoro di squadra che ha coinvolto tutti i docenti, il raccordo organizzativo è stato di responsabilità del prof. Pier Giorgio Oriani.