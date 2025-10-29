Il Movimento 5 Stelle ha quindi chiesto all’amministrazione comunale di intensificare l’azione di supporto verso le frazioni, al fine di contrastare l’impatto delle nuove grandi strutture.

“Abbiamo richiesto al Sindaco e alla Giunta di essere di sostegno, presenti ed in ascolto nei confronti dei quartieri e delle frazioni periferiche, agendo concretamente per garantire che queste aree mantengano vive le attività di vendita al dettaglio essenziali, come piccoli supermercati e alimentari. L’esempio cruciale è la frazione di Reda, che conta circa 1200 abitanti e dove il piccolo commercio di prossimità è un servizio sociale indispensabile, soprattutto per le famiglie e persone fragili con difficoltà di mobilità”.