Il Movimento 5 Stelle di Faenza esprime la propria posizione sulla riqualificazione urbana, chiedendo di bilanciare lo sviluppo del territorio con la tutela dei piccoli centri e delle frazioni.
In consiglio comunale ha approvato un progetto di riqualificazione urbana di un’area improduttiva tra via Volta e via Emilia Ponente. Fra i voti favorevoli, anche quello del capogruppo del Movimento, Marco Neri: “Il nostro voto è di sostegno a un intervento che non è una nuova costruzione, ma una riqualificazione completa dell’area.
Abbiamo votato a favore perché l’intervento non riguarda solo il supermercato, ma prevede la riqualificazione dell’intera zona: include l’apertura di un parcheggio pubblico, la sistemazione dell’area pedonale esistente su via Volta, e la creazione di un’area verde con alberature attorno al parcheggio. Il riutilizzo produttivo di uno spazio degradato è un valore aggiunto per la nostra comunità”.
Il Movimento 5 Stelle ha quindi chiesto all’amministrazione comunale di intensificare l’azione di supporto verso le frazioni, al fine di contrastare l’impatto delle nuove grandi strutture.
“Abbiamo richiesto al Sindaco e alla Giunta di essere di sostegno, presenti ed in ascolto nei confronti dei quartieri e delle frazioni periferiche, agendo concretamente per garantire che queste aree mantengano vive le attività di vendita al dettaglio essenziali, come piccoli supermercati e alimentari. L’esempio cruciale è la frazione di Reda, che conta circa 1200 abitanti e dove il piccolo commercio di prossimità è un servizio sociale indispensabile, soprattutto per le famiglie e persone fragili con difficoltà di mobilità”.