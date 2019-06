Dopo il tira e molla degli ultimi mesi, anche Ravenna proibisce le sigarette in spiaggia. Il nuovo divieto entrerà in vigore da luglio, con un’ordinanza apposita che vieterà di fumare sulla battigia. In questo modo, si elimineranno anche i mozziconi di sigarette abbandonati nella sabbia. Fra i 5 e i 12 anni il tempo calcolato per la decomposizione delle sigarette. 6-12 mesi per i mozziconi senza filtro, fatti di sola carta.