La Classense e le biblioteche del territorio festeggiano la Giornata internazionale della lingua madre, istituita dall’Unesco nel novembre 1999 per promuovere il multilinguismo e la diversità linguistica e culturale e che si celebra il 21 febbraio di ogni anno.

Nell’ambito del Patto per la lettura, all’interno del progetto “In cerca di guai”, realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura, le biblioteche propongono nella giornata di sabato 22 febbraio, letture ad alta voce in lingua madre e nella lingua dei segni italiana (Lis) dedicate a bambine e bambini da 3 a 6 anni.

Gli incontri, organizzati nelle biblioteche del territorio, sono realizzati grazie alla collaborazione dei mediatori della cooperativa sociale Terra Mia, che gestisce ed eroga il servizio di mediazione linguistico culturale per l’Uo Politiche per l’immigrazione del Comune di Ravenna. Le letture in lingua dei segni saranno a cura dell’interprete lis Francesca Capitelli, coordinatrice del centro educativo “ComunicLab” di Forlì e presidente dell’Associazione “ComunicLab aps”.

Di seguito il programma degli incontri:

Sabato 22 febbraio

Ore 10.30

Casa Vignuzzi – Ravenna

Biblioteca Celso Omicini – Castiglione di Ravenna

Biblioteca Ada Ottolenghi – Marina di Ravenna

Biblioteca Fuori … Legge – Piangipane

Biblioteca Olindo Guerrini – Sant’Alberto

Ore 16.30

Biblioteca M. Valgimigli Santo Stefano