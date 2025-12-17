Nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 chiude chiudono alcuni tratti dell’A14 Dir per la posa di nuovo asfalto e per le operazioni di verifica di un cavalcavia.

Una prima chiusura si avrà fra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, in direzione di Ravenna. La chiusura alla viabilità è stata fissata dalle 21 di giovedì fino alle 5 di venerdì mattina. Ovviamente non sarà raggiungibile l’area di servizio “Sant’Eufemia Ovest”. I veicoli diretti verso Ravenna verranno fatti uscire allo svincolo di Bagnacavallo e potranno proseguire il loro viaggio lungo la Provinciale 8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone e nuovamente la SP253, per poi rientrare sulla A14 Diramazione per Ravenna allo svincolo di Fornace Zarattini.

Una seconda chiusura, sempre nella stessa fascia oraria, avverrà fra Lugo e l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, in direzione dell’autostrada, dove verrà posato nuovo asfalto. Chiusi quindi gli accessi all’A14dir di Cotignola e Lugo.

Si ricorda inoltre che lo svincolo di Cotignola è già chiuso in uscita per chi proviene da Ravenna, in modalità continuativa, a causa dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, previsti nell’ambito del piano di ammodernamento dello svincolo.

Come percorso alternativo, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, gli automobilisti potranno percorrere la SP95, via X Aprile, via Madonna di Genova, SP7, via Pana, SP72, via San Silvestro, per poi entrare in A14 alla stazione di Faenza.