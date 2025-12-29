Nella Finanziaria uno stanziamento da 1 milione di euro per Brisighella

1 milione di euro per Brisighella all’interno della Finanziaria del Governo. 500 mila euro per il 2026. 500 mila euro per il 2027. Si tratta di un fondo riservato a progetti socio-sanitari, infrastrutturali, sportivi, culturali, al recupero e al mantenimento del patrimonio storico-artistico, architettonico e scolastico o per progetti di riqualificazione ambientale. Risorse preziose, che l’amministrazione comunale brisighellese ha deciso di suddividere in vari progetti: 250 mila euro per completare i lavori di riqualificazione della scuola Pazzi (dove sono già stati stanziati 160 mila euro), 500 mila euro per la facciata del municipio, dove anche negli ultimi giorni si sono registrati distaccamenti, 250 mila euro per gli arredi del Teatro Pedrini, per il Parco Ugonia, in particolare per la fontana, e per il Parco delle Rimembranze, che nel 2026 festeggerà il centenario del monumento del “Fante dormiente”, realizzato da Domenico Rambelli.