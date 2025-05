Nella diocesi di Faenza-Modigliana iniziati gli eventi per celebrare la Vergine delle Grazie

In due anni la diocesi di Faenza-Modigliana, che si estende fino ad Alfonsine, ha subito varie alluvioni, un terremoto in Appennino e una tromba d’aria in Bassa Romagna, eppure ha sempre resistito. Domenica sono iniziati gli eventi per celebrare e rendere grazie alla protettrice della comunità e della città di Faenza, la Beata Vergine delle Grazie. Il calendario delle celebrazioni culminerà nel weekend del 10-11 maggio. Tante le iniziative in programma: i rosari a Crespino e a Traversara, le benedizioni delle auto, le preghiere per gli anziani e gli ammalati, la processione, la Santa Messa Pontificale, la fiorita dei bambini, e, da qualche anno, sono state ideate la torta e le praline delle grazie, la corsa podistica e il concerto con il coro Voices of Joy e La Corelli.

Sabato è in pogramma anche la donazione dei ceri, ad inaugurare gli eventi del palio manfredo.

È il momento di ringraziare la Vergine, ma anche di garantire maggior protezione al territorio, sia dal punto di vista pratico, sia dal punto di vista etico. Questo il messaggio del vescovo Mario Toso