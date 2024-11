Nella basilica di San Francesco il funerale di Arturo Ferruzzi

Celebrato nella basilica di San Francesco, a Ravenna, il funerale di Arturo Ferruzzi, scomparso a 84 anni venerdì scorso a Noto, in Sicilia, dove abitava da alcuni decenni. Tanti i ravennati in chiesa per l’ultimo saluto all’imprenditore, primogenito di Serafino Ferruzzi, azionista di maggioranza del patrimonio industriale familiare dalla scomparsa del padre, nel 1979.

Nei giorni scorsi l’omaggio delle istituzioni siciliane che lo hanno riconosciuto come uno dei più importanti imprenditori italiani. In Sicilia ha seguito l’attività imprenditoriale della moglie, Maria Cristina Busi, presidente di Confindustria Catania. “Protagonista significativo della storia industriale italiana” il ricordo dell’associazione di categoria.