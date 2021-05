Raccolta viveri a favore di “La Piccola Betlemme”. Sabato 29 e domenica 30 maggio i volontari di Mani Tese, Faenza per te, Prometeo e Fronte Comune saranno impegnati in una raccolta viveri per aiutare la cucina solidale dell’associazione “La Piccola Betlemme”. La raccolta viveri sarà portata avanti dai volontari, suddivisi in diverse squadre, attraverso il porta a porta, nel rispetto delle leggi anti-contagio disposte dal governo. Nel caso non si fosse in casa al passaggio dei volontari o non si fosse raggiunti dalla raccolta porta a porta, si potrà portare i viveri direttamente alla mensa della Piccola Betlemme in via Cantoni 48, Faenza, il mercoledì, dalle 15 alle 16.30, il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, la domenica dalle 10 alle 12.

Durante la raccolta si potrà donare:

cibi in scatola (tonno, fagioli, ceci, piselli, ecc.), pasta, cracker, frutta secca, legumi secchi, sughi, passate di pomodoro, prodotti per la colazione (biscotti, merendine, cereali), marmellata o crema spalmabile, riso e altri cereali, latte (a lunga conservazione), zucchero, farina, caffè, the, olio, sale, cioccolato.

Non solo viveri però. Saranno raccolti anche prodotti per pulizia:

spugne, alcol, candeggina

e prodotti per l’igiene personale:

dentifricio, spazzolini, sapone per mani e corpo, shampoo, detergente intimo, deodorante, carta igienica, assorbenti donne (notte/giorno), rasoi, schiuma da barba, bastoncini cotton fiock.

In alternativa si potrò aiutare i volontari partecipando alla raccolta porta a porta.

Per informazioni si può contattare Andrea e Ludovica ai numeri telefonici:

346-4099414 e 349-6042226