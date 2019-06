Sabato 15 e domenica 16 giugno, in occasione delle gare delle bandiere in piazza del Popolo, prenderà il via anche la prevendita dei biglietti della 63^ edizione del Niballo – Palio di Faenza.

I biglietti per la giostra del 23 giugno prossimo si possono acquistare presso il botteghino del teatro comunale Masini, in piazza Nenni, sabato e domenica dalle ore 19.30 alle 22.00.

La prevendita proseguirà poi, sempre presso il botteghino del teatro, nelle giornate di martedì 18, giovedì 20 e sabato 22 giugno, dalle ore 17.30 alle 19.00.

Infine, domenica 23 giugno, giorno della giostra, prevendita presso le biglietterie dello stadio “Bruno Neri”, al mattino dalle 10.00 alle 12.00, mentre il pomeriggio le biglietterie dello stadio saranno aperte dalle 15.00.

I biglietti sono inoltre acquistabili on line sul sito Internet: www.vivaticket.it.

Per informazioni rivolgersi al botteghino del teatro Masini (tel. 0546 21306), nei giorni e negli orari sopra indicati, all’Ufficio Palio del Comune di Faenza (tel. 0546 691651/691664), negli orari di ufficio, oppure consultare il sito web del palio del Niballo.

I prezzi dei vari tagliandi per la giostra del 23 giugno sono i seguenti: tribuna centrale numerata 40 euro; tribune laterali numerate B e C 32 euro; curva e gradinate (posti non numerati) 17 euro; ridotti 15 euro (posti non numerati per soci rionali, adulti oltre 65 anni e ragazzi da 8 a 14 anni). Nei posti non numerati l’ingresso è gratuito fino a 8 anni.