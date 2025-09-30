Nel weekend il centro storico di Faenza ospita il MEI

Tre giorni di concerti, forum, convegni, fiere e mostre per la nuova edizione del MEI. Il Meeting delle etichette indipendenti sarà di scena a Faenza dal 3 al 5 ottobre. Confermato il programma già presentato, che interesserà il centro storico

Sabato 4 ottobre

ore 11.00 GIULIA ARGNANI – La scrittrice faentina presenta il suo primo libro “Io che amo solo te”

ore 12.00 TONY ESPOSITO – Presentazione della ristampa per i 40 anni del suo LP “Il grande esploratore”.

L’incontro sarà moderato da Renato Marengo.

ore 14.00 GIORDANO SANGIORGI – Presentazione del libro “La cantina del nuovo liscio”. L’incontro sarà

moderato da Elisabetta Zamboni.

ore 15.00 EZIO GUAITAMACCHI e ALDO PEDRON – Presentazione del libro “Vinilmania”, il grande ritorno

del vinile e del giradischi.

ore 16.00 EUGENIO FINARDI – Presentazione del suo disco “Tutto”. L’incontro sarà moderato da Federico

Guglielmi.

ore 17.00 MASSIMO ROCCAFORTE – Presentazione del libro “Il canzoniere del proletariato”. L’incontro

sarà presentato da Vincenzo Fuschini e dai musicisti Vittorio Bonetti e Gianluigi Tartaull.

Domenica 5 ottobre

ore 11.00 FEDERICO PIERI e DANIELE SGHERRI – Presentano la collana musicale edita da “Musica in mostra” dedicata alle grandi rassegne canore, tra le quali “50 anni di Sanremo”, “Un disco per l’estate” e

“Il Musichiere”.

ore 12.00 EDOARDO DE ANGELIS – Lo storico cantautore romano presenta il suo libro “Anche le statue parlano”.

ore 14.00 ANDY RIVIENI con FRANCESCO ARECCO (curatore della collana “resilienze” della Mimesis) –

Presentazione del libro “La filosofia del rock demenziale” (Gli Skiantos e i loro figli illegittimi e non).

ore 15.00 FEDE TORRE – “Indie italiano”, ovvero un imperdibile Talk in compagnia del Manager e Promoter

attraverso la musica indipendente dagli anni ’90, con racconti e filmati.