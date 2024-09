Nel secondo weekend di Misano il Team Gresini in festa con Gli Alluvionati del Liscio e Faenza

Una festa nell’area hospitality del Team Gresini con Gli Alluvionati del Liscio e le Magiche Fruste di Romagna. Così il Gresini Racing Team porterà Faenza al Gran Premio di Misano, quattordicesima prova del motomondiale. Sarà l’occasione per tornare a far suonare fra i motorhome del circus l’inno “Dai, dai Gresini!” inciso proprio da Gli Alluvionati del Liscio per la squadra manfreda e per ricordare Fausto Gresini. Al Gran Premio dell’Emilia-Romagna il Team Gresini, in MotoGP, arriva da vincitore delle ultime due gara, ad Aragon e sempre a Misano