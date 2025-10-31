Da lunedì 3 a sabato 8 novembre 2025, il Salone delle Bandiere del Comune di Faenza ospiterà la mostra fotografica “NIO FAR”, un racconto per immagini che testimonia il valore della cooperazione internazionale e della solidarietà tra Italia e Senegal.

“NIO FAR”, che in lingua wolof significa “essere insieme”, è un progetto che intende migliorare le condizioni socio-economiche, ambientali e la qualità della vita delle comunità del Comune di Diaroumé (Senegal) attraverso la formazione in agroecologia, l’inserimento professionale di donne e giovani, e il rafforzamento della rete di lavoro locale.

Il progetto prevede la formazione di 30 persone – donne e giovani in situazione di vulnerabilità economica – nei mestieri dell’agroecologia, accompagnandole nel loro percorso di inserimento lavorativo tramite attività di incubazione, coaching e certificazione biologica.

“NIO FAR” sostiene così la sicurezza alimentare, l’occupazione giovanile e femminile e la transizione agroecologica attraverso la creazione di uno sportello di orientamento, il potenziamento di un laboratorio di microbiologia e di un ambulatorio per la salute e il benessere delle comunità locali.

La mostra fotografica, parte integrante del progetto, nasce per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità, della cooperazione e della dignità del lavoro, attraverso volti, storie e luoghi che raccontano la forza delle comunità senegalesi coinvolte.

L’iniziativa è promossa dai partner Cosmohelp ODV, COSPE Onlus, CasaBio (Senegal) e Progetto A, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e il patrocinio del Comune di Faenza.

Le fotografie sono state realizzate da Francesco Santandrea (Progetto A), le grafiche sono state curate da Sofia Dalmonte – interior designer, le stampe da Graphic Line S.r.l.