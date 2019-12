Nel Salone delle Bandiere la mostra dedicata alla Tenzone Aurea

La Tenzone Aurea in mostra nel Salone delle Bandiere del Comune di Faenza. 100 immagini a ricordare i giorni dei Campionati Italiani Assoluti degli Sbandieratori, svoltisi a Faenza dal 13 al 15 settembre del 2019, quando 22 gruppi provenienti da diverse città di palio d’Italia portarono in città oltre mille atleti e musici per sfidarsi nelle diverse categorie delle bandiere: singolo, coppia, piccola e grande squadra. L’esposizione, per chi volesse rivivere i momenti della Tenzone Aurea (che vide trionfare Faenza nella combinata), rimarrà allestita fino al 3 gennaio