Nel prossimo fine settimana arriva a Cervia la prima edizione della “Sampdoria Next Generation Cup”, un torneo di calcio giovanile riservato alle categorie Giovanissimi Under 14 e 15, Esordienti Under 12 e 13, Pulcini Under 10 e 11 e Primi Calci (Under 9).

L’evento, organizzato da Adria Sport in collaborazione con Next Generation Sampdoria e Asd Bakia di Cesenatico, vivrà la sua cerimonia inaugurale venerdì 16 maggio (ore 20.30) allo stadio “Germano Todoli” di Milano Marittima. In programma la sfilata delle squadre partecipanti, il saluto dei responsabili ed uno spettacolo di benvenuto.

Tutte le partite si svolgeranno nei quattro impianti sportivi del territorio comunale di Cervia: dallo stadio di Milano Marittima a quello di Pinarella, dall’impianto di Castiglione di Ravenna a quello di Cannuzzo.

In campo le migliori rappresentative italiane: Bakia Cesenatico, Asd Novara, Happy Azzuri e Aquilotti di Napoli, Polisportiva Barbaiana e Victoria di Milano, San Maurizio di Novara, Junior Cervia, Camerano Ancona, Porto Fuori Ravenna, Bogliasco Genova, Tetti Francesci Torino, Polisportiva Montale di Pistoia, Salivoli Livorno, Val di Cecina Pisa e Accademia Calcio Cesena.

Per tutte le squadre giovanili una vetrina calcistica di grande prestigio, ma anche una preziosa occasione di socialità fra giovani provenienti da località diverse. Durante il torneo, infatti, sono previste anche visite al parco di divertimenti di Mirabilandia.