Ritorna l’atteso appuntamento con Recondita Armonia, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione, che si presenta in una veste completamente rinnovata e itinerante, trasformando alcuni dei luoghi più suggestivi del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola in palcoscenici naturali dove la musica si fonde con il paesaggio.

Dall’8 al 21 giugno 2025, il Festival accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro attraverso territori che raccontano storie di natura, cultura e tradizione. Tra le tappe: la Dolina Faenza, il Borgo dei Crivellari e il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio — scenari mozzafiato che faranno da sfondo a un’esperienza musicale immersiva e multisensoriale.

La programmazione artistica, a cura di Donato D’Antonio – Coordinatore artistico e didattico della Scuola Comunale G. Sarti di Faenza – è pensata per offrire una proposta varia e coinvolgente. Si spazierà dalle performance dei giovani talenti delle Scuole di Musica del territorio al repertorio napoletano del Mefitis Quartet, passando per il virtuosismo chitarristico del duo Marko Feri e Donato D’Antonio, fino alle sonorità jazz contemporanee del New Sarti Jazz Trio.

Anche quest’anno il Festival si arricchisce delle escursioni organizzate con le Guide del Parco e della preziosa collaborazione con il “Festival dei Calanchi e delle Argille Azzurre”, giunto alla sua quarta edizione, rafforzando una sinergia che punta alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale locale.

Recondita Armonia 2025 non è solo una rassegna musicale, ma un invito a lasciarsi condurre dalle note attraverso paesaggi sonori e naturali, alla scoperta di quella “recondita armonia” che solo il dialogo tra musica e natura è in grado di dischiudere.

Il Festival è promosso da Scuola comunale di musica “G. Sarti” – Faenza e Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri S.c.ar.l. e realizzato con il sostegno dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Romagna.

PROGRAMMA COMPLETO

DOMENICA 8 GIUGNO 2025

Domenica 8 giugno presso la Dolina Faenza limitrofa al Rifugio Ca’ Carnè di Brisighella, si terrà il primo dei concerti della rassegna Recondita Armonia 2025.

Ore 15.00 STAGIONI

Martina Drudi e Lorenza Garavini (Scuola Sarti), Simona Guerini e Marianna Bovini (Cemi Bologna)

A cura delle Scuole CML di Faenza, Bologna, Brisighella e Castelnuovo Monti

Ore 16.30 NAPULÈ

Mefitis Quartet

Tiziana Lobosco (soprano), Valeria Veltro (contralto), Francesco Latorraca (chitarra), Gaetano Agoglia (chitarra)

Musiche: de Falla, Tosti, Donizetti, De Curtis

Escursione con le Guide del Parco

Alle ore 10:00 sarà possibile partecipare all’escursione “Il monte di Rontana tra natura e archeologia”, con la Guida del Parco Sandro Bassi. Breve escursione gratuita, per conoscere ed inoltrarsi nei paesaggi della Vena del Gesso Romagnola che circondano la Dolina Faenza.

Punto di ritrovo: di fronte al rifugio Ca’ Carnè. Prenotazioni consigliate, via mail a info@parchiromagna.eu entro il giorno 6 giugno. Sarà inoltre possibile aggregarsi alla passeggiata presentandosi direttamente sul luogo dell’incontro.

Per chi lo desidera, sarà possibile pranzare e cenare presso il Rifugio Ca’ Carnè. Prenotazioni ai numeri 0546 81468 – 393 0709509

DOMENICA 15 GIUGNO 2025

Domenica 15 giugno presso l’affascinante e scenografico borgo in gesso dei Crivellari, si terrà il secondo dei concerti della rassegna Recondita Armonia 2025.

Ore 19:00 SUR

Duo di chitarre

Marko Feri e Donato D’Antonio

Musiche: Piazzolla, Granados, Albeniz

Escursione con le Guide del Parco

Alle ore 17:00 sarà possibile partecipare ad una escursione con la Guida del Parco Francesco Rivola. Breve escursione gratuita, per conoscere ed inoltrarsi nei paesaggi della Vena del Gesso Romagnola che si affacciano sulla Valle del Senio.

L’itinerario permetterà di raggiungere il Borgo dei Crivellari per l’orario d’inizio del concerto.

Dati tecnici: lunghezza di circa 4 km andata e ritorno, dislivello di 200 m.

Punto di ritrovo: Parcheggio del Parco fluviale di Riolo Terme – chiosco Tim Orso, in Via Firenze 18/d Riolo Terme (RA).

Iscrizioni: prenotazioni consigliate, via mail a info@parchiromagna.eu e al numero 335 5423339 entro il giorno 13 giugno. Sarà inoltre possibile aggregarsi alla passeggiata presentandosi direttamente sul luogo dell’incontro.

Informazioni per il parcheggio

Sono disponibili posti auto presso il campo sportivo di Borgo Rivola, in Via Caduti di Crivellari 9, 48025 Riolo Terme (RA). La location del concerto si raggiunge con una passeggiata di 1,6 km circa su strada carrabile a tratti in salita. Si consiglia pertanto di arrivare in anticipo sull’orario d’inizio del concerto.

SABATO 21 GIUGNO 2025

Domenica 21 giugno presso il Giardino delle Erbe di Casola Valsenio, autentico scrigno di biodiversità immerso nella Vena del Gesso Romagnola, si terrà il terzo e ultimo dei concerti della rassegna Recondita Armonia 2025.

Ore 21.00 INTERPLAY

New Sarti Jazz Trio

Giacomo Scheda (batteria), Tiziano Negrello (contrabbasso), Gabriele Zanchini (pianoforte)

Musiche: Bixio, Pixinguinha, Ellington

Il concerto chiude “Radici nel gesso”: giornata celebrativa per i 20 anni dall’istituzione del Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola e per i 50 anni del Giardino delle Erbe.

A partire dalle ore 19.30, cena a picnic pensata per valorizzare sapori e profumi delle erbe spontanee e officinali (info e prenotazioni al numero 335 1209933).