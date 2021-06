Il calendario di attività per bambini e bambine e per adolescenti predisposto dal Servizio decentramento – Area territoriale Ravenna Sud, in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense e il centro di lettura di Casa Vignuzzi per l’estate 2021 è particolarmente nutrito.

Oltre alle tradizionali settimane creative, nel Giardino di Pippi del centro di lettura di via San Mama 175 si terranno anche i “Racconti d’estate”, letture animate sotto le stelle per tutti i bambini e le bambine dai 3 anni in poi.

Le letture sono tratte dalla moderna editoria dell’infanzia, svolte con tecniche d’attore, e prevedono l’ausilio di oggetti, pupazzi, sonagli. Il tutto con l’intento di promuovere la lettura e avvicinare i bambini e le bambine all’oggetto libro.

L’appuntamento è per tutti i giovedì del mese di luglio con questo il calendario:

8 luglio “C’era una volta”

15 luglio “Una valigia di storie”

22 luglio “Un mare di libri”

29 luglio “Storie della buonanotte”

L’Istituzione Classense ha previsto aperture straordinarie del centro di lettura di Casa Vignuzzi nelle serate in cui si terranno le letture; tutti gli appuntamenti avranno inizio alle 21 e la partecipazione è libera e gratuita. In caso di maltempo le iniziative sono annullate.

Da lunedì 5 a venerdì 9 luglio, dalle 9 alle 12, sì terrà invece il laboratorio di scrittura “Scrivere ad alta voce”, dedicato a ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni.

L’obiettivo di questo laboratorio è stimolare il piacere di scrivere e raccontare di sé, un’occasione attraverso si possano esprimere il proprio universo affettivo, le proprie opinioni, le proprie paure ed emozioni in modo costruttivo. In un clima di accoglienza e di gioia, il gioco creativo delle parole permette di esplorare gli infiniti significati del mondo e degli accadimenti della vita. La scrittura rafforza l’immaginazione, che è il diritto di modificare la propria vita. La parola può sostituire i gesti, gli abbracci ed è forza creativa che incoraggia la spontaneità e la meraviglia, che consente di trasformare i propri limiti e la timidezza in altre opportunità comunicative. E poi la scrittura è silenzio e mettere su carta il mondo interiore o affidarlo alla tastiera di un computer è uno dei modi privilegiati per comprendere e conoscere la realtà circostante, per arrivare a capire concetti nuovi e sviluppare un senso di maggior comprensione, di vicinanza, di empatia, ancor più necessario nei passaggi dell’adolescenza e in periodi di grandi cambiamenti sociali.

Il laboratorio si concluderà con una lettura pubblica dei brani scritti da ragazzi e ragazze. Le attività sono realizzate in collaborazione con l’associazione Asja Lacis.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita, ma, in rispetto alle norme vigenti ed al fine di garantire un adeguato distanziamento, sono disponibili 15 posti. È pertanto necessario iscriversi con prenotazione telefonica o via mail.

Informazioni ed iscrizioni:

Ufficio decentrato di via Berlinguer, 11 – Ravenna

Tel: 0544.482815 email: viaberlinguer@comune.ra.it

dal lunedì al venerdì 8/12.30 – martedì e giovedì 14/17