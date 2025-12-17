I Finanzieri del Gruppo di Ravenna, nell’ambito delle attività di controllo economico del territorio, intensificate in vista delle prossime Festività, hanno tratto in arresto un uomo di 34 anni che nascondeva nel proprio garage circa 4,5 kg di hashish e oltre 30.000 euro in contanti, presumibile provento dello spaccio.

Tutto nasce da un controllo di routine eseguito da una pattuglia in servizio nel comune di Massa Lombarda. L’uomo è stato avvistato dalle Fiamme Gialle mentre era in bicicletta. I militari lo hanno fermato per identificarlo. Il 34enne si è subito mostrato agitato e, alla richiesta degli operanti, ha negato categoricamente che facesse uso di droghe di qualsiasi tipo. Di “parere” contrario, invece, le indicazioni dei cani antidroga, Kenia e Malik, che hanno segnalato tracce di sostanza stupefacente.

Pertanto, i Finanzieri hanno effettuato ulteriori approfondimenti, decidendo di perquisire un garage di proprietà del fermato. All’interno del locale, i cani antidroga hanno trovato diverse quantità di hashish nascoste in mobili di arredo e conservate in “panetti” e, grazie al fiuto del cane anti-valuta Malik, anche diversi involucri di denaro contante, custoditi in un cassetto e suddivisi in banconote di diverso taglio, del valore complessivo di oltre € 30.000.

L’ispezione dei locali ha consentito, infine, di reperire anche una scatolina contenente preziosi del peso di circa 80 grammi, una macchina per il sottovuoto e una confezione di sigillante industriale, solitamente utilizzato per la chiusura dei doppifondi.

La droga, il denaro e gli altri oggetti rinvenuti sono dunque stati sottoposti a sequestro e, sentito il Magistrato di turno, l’uomo è stato tratto in arresto e condotto, dopo la verbalizzazione di rito, nella sua abitazione per scontare gli arresti domiciliari, in attesa dei provvedimenti del GIP, che successivamente ha convalidato la misura.