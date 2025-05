Nel fine settimana “Buongiorno Ceramica!”: la festa delle città della ceramica

Sabato 17 e domenica 18 maggio sarà Buongiono Ceramica!, il fine settimana promosso dall’Associazione Italiana Città della Ceramica e coordinato dall’Ente Ceramica di Faenza insieme al Comune manfredo. Nelle botteghe i visitatori potranno incontrare e confrontarsi con i ceramisti, svolgere laboratori, per adulti e bambini, svolgere workshop, assistere a dimostrazioni. Visite guidate, eventi e performance in tutti i musei e case museo della città della maiolica. Ad aprire e a chiudere la giornata di domenica, la colazione e l’aperitivo del ceramista, aperto a tutti. Si tratta di un anno cruciale per le città della ceramica italiane che, di fronte alle difficoltà del mercato e degli ultimi anni (pandemia e alluvione), puntano ad ottenere un marchio internazionale di produzione certificata e controllata.