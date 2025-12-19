La 51ª edizione della 100 chilometri del Passatore, in calendario per sabato-domenica 23-24 maggio, sarà valida come Campionato italiano. È questo il contenuto della comunicazione ufficiale arrivata dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera), che nell’ultima riunione del Consiglio federale ha assegnato le sedi dei più importanti campionati italiani del 2026.

“Viviamo come una suggestiva coincidenza – dichiara il presidente dell’Asd 100 km del Passatore Giordano Zinzani-, il fatto che la definitiva conferma del campionato italiano sia arrivata nei giorni in cui ricordiamo lo storico direttore di corsa e co-fondatore della gara, Pietro “Pirì” Crementi , la cui scomparsa, avvenuta il 19 dicembre 2021, è diventata in questi anni una data simbolo per tutti i volontari dell’evento: è questo, infatti, il momento degli incontri e delle cene di ringraziamento per tutti i 900 collaboratori, tra organizzazione propriamente detta e associazioni di supporto, e al tempo stesso è questo il periodo in cui entra nel vivo l’edizione successiva con l’apertura delle iscrizioni, avvenuta il 10 dicembre”.

Il campionato italiano torna di nuovo sul mitico tracciato da Firenze a Faenza, lungo il quale furono

assegnati i primi titoli italiani di 100 km nel 1998, vinti da Giuseppina Fatigati e Stefano Sartori: in

quell’anno, infatti, per la prima volta, la Fidal istituì il Campionato italiano di 100 chilometri.