“Si è tenuta presso il ristorante pizzeria La Ciurma di Paola Pirini, in Borgo Marina, a Cervia la conferenza stampa di presentazione del progetto “Cerviaman 2024, Cervia una città senza barriere”.

Il progetto mira a sensibilizzare la cittadinanza al grande tema delle barriere architettoniche e rendere la città più inclusiva per tutti partendo dalle ‘’barriere fisiche’’innanzi tutto, ma per arrivare anche a quelle ‘’culturali’’e avere dignità e diritti rispettati per tutti i cittadini ed ospiti di Cervia, soprattutto per i più fragili. Protagonista e “paladina” di nome e di fatto del progetto 2024 è Samanta Farabegoli giovane universitaria e anche appena eletta nella giunta Missiroli consigliere delegato del Sindaco per l’accessibilità. Va sottolineato che Samanta sarà una testimonial particolarmente attiva e propositiva poiché sin da piccola si muove sulla sua inseparabile sedia a rotelle che lei definisce ‘’la sua libertà’’ ed è proprio da quella e con quella che indicherà le criticità che riscontrerà in città e non solo per rendere Cervia ancora più bella ed a misura di tutti, ma proprio tutti. Questo sarà il suo grande impegno, affiancata dai suoi amici Cerviaman che l’aiuteranno a raccogliere i fondi necessari per poter poi realizzare poi le prime opere necessarie. Perché i Cerviaman sono così si propositivi, generosi e coinvolgenti, ma sono soprattutto operativi e tangibili!

Nel corso della conferenza stampa sono state presentate anche le magliette Cerviaman 2024 con cui verrà finanziata la raccolta fondi e che potranno essere acquistate nei punti vendita qui riportati di seguito, poi nei social dedicati ne verranno indicati anche quelli nuovi che mano mano che si aggiungeranno: Ristorante La Ciurma (Via N. Sauro 158, Cervia), Bar Dalla Betta(Via N. Sauro 13, Cervia), Ristorante Il Veliero (Via N. Sauro 124, Cervia), Ristorante Touring (Viale G. Matteotti, 87, Milano Marittima), Tabaccheria Casetti (Corso G. Mazzini, 16, Cervia) e Pepe d’Acqua (Viale A. Gramsci, 12, Milano Marittima).

Cerviaman 2024 però anche con grandi novità, perché la famiglia Cerviaman continua crescere grazie alla nuova campagna “Cerviaman nel Cuore”, ovvero un modo per sostenterete il gruppo di questi meravigliosi atleti e volontari ed i loro ideali di sport e solidarietà anche se non si è atleti. Si avete capito bene, infatti la sottoscrizione è aperta a tutti al costo di 25€ a tessera per divenire, chiunque voi siate oppure ovunque abitiate, un CERVIAMAN NEL CUORE.

Molte le autorità civili e militari e i rappresentanti del tessuto economico della città di Cervia intervenute a partire dal neo-eletto sindaco, Mattia Missiroli, il neo vice-sindaco Gianni Grandu con delega allo sport, e la riconfermata Michela Brunelli assessora alle pari opportunità, pace e coordinamenti eventi. Una folta rappresentanza istituzionale da sottolineare che ha reso non solo omaggio alla bontà del progetto che prosegue e cresce, ma che ha voluto dare prova dell’importanza conseguita dai Cerviaman nel panorama cittadino; anzi come questo sia ormai soprattutto divenuto un “progetto di comunità” come lo ha definito Bianca Maria Manzi, assessore uscente al welfare, che molto ha fatto e che comunque resta loro vicina.

“Il 2024 è un anno denso di novità, dichiara Marco Casetti, presidente Pol Saline Romagna, con Samanta siamo pronti a fare del nostro meglio per sensibilizzare cervesi e non sul tema delle barriere non solo architettoniche. Per noi non è importante solo l’importo finale della raccolta fondi, ma anche il percorso, il viaggio attraverso la solidarietà che ci spinge a completare sempre i nostri obiettivi tangibili! Come dimostra l’IRONMAN l’importante non è solo il traguardo, ma tutta la corsa perché è in quel frangente che possiamo migliorarci.”

Che voi siate un Cerviaman con Samanta nel 2024 o un Cerviaman nel cuore, vi aspettiamo a correre con noi!”