“La messa in sicurezza del territorio ravennate è sempre stata e sempre sarà una delle priorità della Lista Civica La Pigna.

Era il 2019, ovvero in epoca ben lontana dai drammatici fatti del maggio 2023, quando avanzammo all’allora Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, una serie di proposte per interventi di messa in sicurezza del nostro territorio, contro il rischio alluvionale. Già allora le statistiche dell’ISPRA erano molto chiare in merito all’alta esposizione del nostro Comune rispetto a possibili alluvioni.

Pulizia dei fiumi, dragaggio degli alvei, rinforzo degli alvei e realizzazione delle casse di espansione, sonk solo alcuni dei tanti interventi da noi proposti con tanto di relazione tecnica redatta da esperti del settore.

All’epoca fummo ignorati. Lo stesso accadde anche a gennaio 2023, 5 mesi prima dell’alluvione, quando riproponemmo la stessa questione.

Ciò che è accaduto in queste ore, testimonia quanto era già evidente: sono bastati alcuni interventi parziali sui fiumi romagnoli per far sì che la piena del Lamone, considerata addirittura superiore a quella del settembre 2024, passasse senza fare grossi danni.

Senza gli ostacoli rappresentati da alberi, cespugli, tronchi e ramaglie, la corrente scorre più velocemente, evitando quindi il ristagno e la conseguente pressione, spesso con esiti devastanti, su argini e ponti fragili e spesso persino inadeguati.

Ci sono volute ben 4 alluvioni perché chi di dovere capisse cosa bisogna fare: eppure la soluzione era sotto i loro occhi già da decenni.

Ora, occorre proseguire a passo spedito nella realizzazione di opere essenziali, quali le casse di espansione ed i sistemi di sollevamento delle acque. Senza dimenticare gli interventi di rialzo dei ponti stradali e ferroviari.

Siamo consci che in taluni casi si tratti di opere che richiedono investimenti ingenti e tempi di realizzazione medio lunghi. Tuttavia, la sicurezza e la tranquillità dei cittadini devono essere la priorità per qualsiasi livello amministrativo.

La prossima Giunta comunale dovrà riservare grande attenzione a questa tematica occupandosi di monitorare il lavoro degli altri Enti coinvolti e di stimolare costantemente la realizzazione di tutti gli interventi necessari.”

Veronica Verlicchi

Lista civica La Pigna