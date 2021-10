Nei primi 8 mesi del 2021 traffici in crescita al porto di Ravenna anche rispetto al 2019

Traffico del porto in crescita del 22,6% nei primi 8 mesi del 2021. Continuano ad arrivare buone notizie per il porto di Ravenna che ad agosto ha registrato una movimentazione complessiva di oltre 17 milioni e 700 mila tonnellate. 3 milioni e 300 mila tonnellate in più rispetto allo stesso periodo del 2020. Un aumento dell’1,3% rispetto al 2019 pre-pandemia.

Gli sbarchi in questa prima parte dell’anno sono aumentati del 26,2% rispetto allo scorso anno e dell’1,3% rispetto al 2019. Gli imbarchi invece registrano un +4,3% a confronto col 2020 e un +0,9% col 2019.