Domenica 7 dicembre, nell’ambito delle celebrazioni dell’81esimo Anniversario della Liberazione di Faenza, è in programma “Nei loro passi – Battlefield Tour”, un percorso storico e naturalistico sulle colline di Castel Raniero, dedicato agli ultimi giorni di guerra e alla figura del capitano John Brunt. L’iniziativa, promossa dal Comune e curata dall’Associazione Senio River 1944-1945, in collaborazione con CAI Faenza e CAI Giovani Faenza, è un invito a rivivere la storia là dove si è combattuta, camminando sui luoghi che videro protagonisti soldati britannici, indiani e civili romagnoli negli ultimi giorni del 1944. Il tour partirà alle ore 14 dall’area verde presso il cimitero di Castel Raniero (via Castel Raniero – Faenza) e si svilupperà lungo un itinerario di circa 5 chilometri, con un dislivello complessivo di 80 metri. Il percorso, di difficoltà media, si concluderà intorno alle 16.30 (si consiglia abbigliamento adeguato e scarpe da trekking). La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati: è richiesta la prenotazione al numero 388 8751513.

In caso di maltempo, il tour sarà rinviato a domenica 14 dicembre.

Un’esperienza che unisce il racconto della battaglia di Castel Raniero al valore della memoria collettiva: camminare “nei loro passi” per comprendere quanto la libertà sia frutto di scelte, di coraggio e di sacrificio.