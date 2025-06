Prende ufficialmente il via l’edizione 2025 del Mercatino dei Ragazzi, un appuntamento storico per tantissime famiglie, che da generazioni tramanda l’emozione di un’esperienza unica di socializzazione e condivisione.

L’evento, organizzato dalla Consulta del Volontariato e delle Associazioni della Romagna Faentina ODV con il patrocinio del Comune di Faenza e la collaborazione di GEV e AVIS, non ha scopo di lucro ma si configura come un vero e proprio laboratorio di aggregazione e cittadinanza attiva, promuovendo il riuso e il risparmio in netta controtendenza con il consumismo dilagante.

Quattro giovedì di luglio, il 3, il 10, il 24 e il 31, dalle ore 18.00 alle 22.00, animeranno le piazze principali della città con centinaia di “stand”, dove bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni, accompagnati da un familiare e i maggiori di 18 anni che frequentano centri socio riabilitativi pubblici e privati della Romagna Faentina, accompagnati dai loro assistenti, potranno esporre e scambiare oggetti di modico valore, da giocattoli usati a libri, da accessori a piccoli manufatti artigianali, trasformando la ricerca del “tesoro” in un’occasione di incontro e divertimento. Un vero e proprio paradiso per i collezionisti, che tra tovaglie e plaid potranno aggirarsi alla ricerca di piccoli oggetti di culto, mentre si respira l’atmosfera autentica di un mercatino “Uno per tutti, tutti per uno”.

“Il Mercatino dei Ragazzi -spiega l’assessore Davide Agresti- non è solo un evento, ma una vera icona della nostra comunità, reso possibile grazie all’impegno e la passione di tanti volontari e dal prezioso coordinamento della nostra Consulta delle associazioni. È un luogo dove bambini e ragazzi possono apprendere il valore dello scambio, del riuso, dell’incontro e del risparmio, ben lontano dalle logiche commerciali attuali. Le famiglie tramandano questa tradizione di generazione in generazione, e parlando con i genitori dei piccoli mercanti, spesso si scopre che anche loro, alla stessa età, sono stati commercianti in erba. L’esperienza che si rinnova ogni anno, insieme alla grande partecipazione, ci spinge a portare avanti con questo importante momento di aggregazione, che ormai è diventato un evento al quale tanti vogliono partecipare, anche da fuori città”.

Per partecipare al Mercatino dei Ragazzi 2025, è obbligatorio iscriversi tramite l’invio di una mail all’indirizzo info@consultavolontariatoromagnafaentina.it. Le prenotazioni si aprono ogni settimana, dal venerdì alle ore 15.00 e si chiudono il martedì alle ore 23.00, antecedenti al giovedì di interesse. Ogni richiesta di prenotazione via e-mail riceverà una risposta contenente il numero della piazzola assegnata, il quale non sarà modificabile. L’assegnazione delle piazzole avverrà seguendo l’ordine di arrivo delle prenotazioni, fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. In un’ottica di equità, per la prenotazione dell’ultimo giovedì del mese verrà data priorità a coloro che non sono riusciti a prenotarsi per le giornate precedenti; in questi casi, il numero della piazzola verrà comunicato solo dopo la scadenza dei termini d’iscrizione.

Nel giorno dell’evento, a partire dalle ore 18.00, i partecipanti dovranno presentarsi alla postazione della Consulta con la loro prenotazione. Lì verrà consegnato un apposito tesserino, e solo dopo averlo ricevuto sarà possibile prendere posto e iniziare con l’allestimento della propria esposizione.

Possono esporre i propri oggetti esclusivamente i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni. È fondamentale che siano sempre accompagnati o assistiti da una sola persona maggiorenne, che sia un parente o un adulto responsabile. Sono inoltre ammessi, senza limiti di età, i ragazzi che frequentano i centri socio-riabilitativi pubblici e privati nella Romagna Faentina, purché anch’essi siano accompagnati dai loro assistenti.

È tassativamente vietato l’utilizzo di impianti fonici o musicali, l’installazione di strutture espositive ingombranti, la diffusione di annunci pubblicitari e, soprattutto, lo scambio o la vendita di determinate categorie di oggetti. Tra questi rientrano qualsiasi oggetto con un prezzo superiore a 50 euro, abbigliamento di qualsiasi genere e tipo, animali, fiori freschi, secchi e piante. Non è consentito esporre biciclette nuove, ma sono ammessi piccoli modelli per l’infanzia. Sono altresì proibite bottiglie o bibite in vetro, e oggetti da collezione. È severamente vietato scambiare o vendere armi proprie e improprie, oggetti militari o simili, stampe, libri o altri materiali destinati a un pubblico adulto. Non sono ammessi oggetti preziosi o di valore, e per quanto riguarda i prodotti elettronici come cellulari o accessori, è consentito esporre non più di un oggetto per ogni banco. Infine, è vietata l’esposizione di oggetti di antiquariato.