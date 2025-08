Commerciante picchiato e derubato in via Carducci. È accaduto nei giorni scorsi, il 31 luglio, ma oggi la vittima dell’aggressione ha deciso di raccontare alla stampa l’episodio che gli è costato la rottura di un dito e altre ferite, per una prognosi complessiva, da parte dei medici del pronto soccorso, di 21 giorni.

L’uomo ha visto entrare nel proprio locale, poco dopo le 13, due giovani che hanno tentato di comprare alcune bevande, pagando con pochi spiccioli un conto complessivo ben superiore. Quando il negoziante ha fatto notare l’ “errore”, i ragazzi, all’inizio, hanno finto di depositare una delle bevande nel frigorifero da dove l’avevano prelevata, salvo poi impossessarsi di un’altra bottiglietta. Grazie all’aiuto di un dipendente, l’esercente è riuscito a fermare i due giovani all’uscita del negozio. È nata una litigata, prima all’esterno e poi nuovamente all’interno dell’attività, con tanto di minacce ai danni del titolare. Dopo aver provato inutilmente a chiedere ai due giovani di andarsene, lasciando la merce prelevata, il negoziante è stato aggredito. I due giovani sono quindi fuggiti. Dopo la chiamata alla centrale operativa, sul posto è arrivata la Polizia di Stato, che ha quindi allertato il 118.

I due giovani sono stati denunciati e il video registrato dalle immagini di sorveglianza è stato consegnato alle forze dell’ordine.

Purtroppo però l’episodio continua ad avere uno strascico, secondo la denuncia dell’esercente. In questi giorni, infatti, più volte, gli autori dell’aggressione sono stati visti transitare davanti al negozio, generando uno stato di paura, tensione e insicurezza nel proprietario del punto vendita.