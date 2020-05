“A causa del Coronavirus il Nuovo bar San Martino versa in gravi difficoltà, le persone che ci lavorano hanno dato tutto a questa attività, corpo, anima, cuore e sogni e meritano aiuto.

Alla titolare dell’attività che purtroppo é ammalata di cancro sono stati negati i 600 euro erogati alle P.IVA a causa della clausola che impone di non darli a chi riceve una pensione di invalidità che nel suo caso ammonta a 180 euro circa, come se questa pensione non le fosse comunque necessaria per la sua malattia”: questa la descrizione della raccolta fondi lanciata su Facebook per aiutare la titolare del “Nuovo bar San Martino”, che dopo la chiusura dell’attività disposta dal Governo non ha ricevuto nessun aiuto da parte dello Stato.

Questo il link per chi volesse contribuire con una donazione:

https://www.facebook.com/donate/556182075083814/3518328428196546/