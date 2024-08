“Giocare assieme a fare immagini” è il titolo della rassegna degli appuntamenti che si terranno i giovedì pomeriggio dell’ 8 agosto e del 5 settembre alle 17 alla biblioteca Casa Vignuzzi, in via San Mama 175.

L’attività è indirizzata ai bambini e alle bambine dai 3 ai 6 anni e ai loro genitori, saranno momenti di creatività giocosa in cui sarà possibile prendere coscienza dei potenziali percettivi e dei corretti processi di rappresentazione grafica e non solo.

La capacità di disegnare e comprendere i messaggi delle immagini non finisce con l’infanzia, anzi costituisce una competenza fondamentale per la lettura critica e l’interpretazione del mondo, dalla prima infanzia e lungo tutta la vita.

L’evento è promosso dall’Unione italiana del disegno in collaborazione con l’Istituzione Biblioteca Classense del Comune di Ravenna. L’Unione è associazione scientifica e culturale senza fini di lucro che si propone di sviluppare, promuovere, coordinare l’attività della ricerca scientifica nel settore del disegno, in collaborazione col programma nazionale Nati per leggere. L’obiettivo è di promuovere il benessere dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie attraverso la pratica del disegno. Con il sostegno alla libera espressione della creatività, delle emozioni e alla relazione genitore/adulto e bambino si sviluppano capacità di interpretazione, rappresentazione e realizzazione delle immagini, importanti per le competenze cognitive dei bambini e delle bambine