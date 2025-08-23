Schiuse le uova di tartaruga al Bagno Susanna. La notizia attesa da molti volontari, è arrivata nelle ore scorse. Le 98 uova erano sorvegliate dai volontari, sotto il coordinamento del Cestha e del TAO, dal 28 giugno scorso, quando il titolare dello stabilimento di Punta Marina, Roberto Bettini, aveva scoperto il nido fra i lettini della propria attività.

Il nido è stato quindi spostato in una zona sicura del litorale, è stato recintato ed è stata formata una squadra di volontari per monitorarlo e per tenere lontani i predatori.

In previsione della schiusa, è stato scavato un percorso in direzione fino al mare, ma chiuso, poiché le caratteristiche del litorale di Punta Marina avrebbero potuto rappresentare un pericolo per le piccole tartarughe. Gli animali appena nati sono quindi stati accompagnati in acqua dal personale del Cestha.