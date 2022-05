Da diversi anni il Consiglio Territoriale di Mezzano ribadisce la priorità della realizzazione della pista ciclabile tra Mezzano e Borgo Masotti sulla Strada Provinciale 96 – via Zuccherificio.

«La frazione di Borgo Masotti – afferma la consigliera PD Maria Gloria Natali in un’interrogazione che verrà sottoposta al Consiglio comunale – utilizza tutti i servizi di Mezzano.

Nel percorso si trovano numerose abitazioni nei pressi dell’ingresso dell’ex zuccherificio e il villaggio costituito dalle case dello stesso impianto in via Torresino Rasponi e in via Campo Sportivo. Quest’ultima strada è l’unica che conduce alla area PIP dove hanno sede importanti aziende quali La Società Agricola Tre C del Gruppo Carli, Roncuzzi srl, Siderurgica Ravennate, Marine Consulting, BM e altre.

Il notevole traffico sulla strada, soprattutto di mezzi pesanti che si recano nelle aziende del sito, rende

particolarmente pericoloso il transito di pedoni e ciclisti.

Dobbiamo inoltre tenere conto che, essendo il percorso a nord prima e a sud dopo la ferrovia, per quanto riguarda l’attraversamento del passaggio a livello non sarebbero necessarie ulteriori opere.

Il PNRR mette a disposizione diverse risorse per la mobilità dolce e quindi chiediamo al sindaco e alla giunta se sia intenzione dell’amministrazione reperire i finanziamenti per procedere almeno alla realizzazione del primo stralcio che riguarda la prosecuzione del tratto esistente da Mezzano che termina presso l’azienda Tozzi, fino a via Campo Sportivo zona artigianale, un tratto di 450 metri circa che presenta sul lato sud gli spazi sufficienti a livello stradale ed è dotato di illuminazione.»