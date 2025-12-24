Sarà un Natale segnato dall’emergenza meteo quello che interessa i fiumi della pianura bolognese. La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha infatti confermato l’allerta arancione già in vigore su gran parte del territorio regionale, ma ha deciso di innalzare ad allerta rossa il livello di attenzione per le aree di pianura che si estendono da Bologna fino al Ferrarese e al Ravennate.

La decisione è legata alle piogge persistenti che continuano a interessare il territorio e che stanno determinando un progressivo innalzamento dei livelli idrometrici. Sotto osservazione particolare risultano gli affluenti di destra del fiume Reno con alimentazione collinare, tra cui desta particolare preoccupazione il fiume Idice, per il quale non si escludono possibili esondazioni.

L’allerta rossa resterà in vigore per l’intera giornata di domani, con una previsione di graduale attenuazione dei fenomeni nelle ore successive, pur mantenendo alta l’attenzione.

Rimane invece allerta arancione per il resto della Romagna e della fascia costiera, per la montagna bolognese e per la collina emiliana centrale.

Le autorità invitano la popolazione alla massima prudenza, a seguire gli aggiornamenti ufficiali e a limitare gli spostamenti nelle zone maggiormente esposte al rischio idraulico.