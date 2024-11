Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre il Natale torna a profumarsi di solidarietà e a tingersi di magenta, il colore che contraddistingue l’Istituto Oncologico Romagnolo: grazie all’impegno dei tanti volontari che sostengono l’organizzazione non-profit fondata dal prof. Dino Amadori nel 1979,nelle principali piazze del territorio si troveranno gli stand le idee regalo proposte dallo IOR per le festività del 2024, doni di pregio il cui ricavato sosterrà la ricerca scientifica che porta nuove opportunità di cura, nel più breve tempo possibile, al letto dei pazienti che stanno esaurendo le speranze. Cattolica, Cesena, Coriano, Faenza, Forlì, Lugo, Meldola, Mordano, Ravenna, Rimini, Riccione, Santarcangelo, Savio: tredici città per venti postazioni pronte a fare la differenza affinché il Natale rappresenti, per chi crede in un futuro sempre più libero dal cancro, anche un’occasione per marcare una differenza concreta. Quest’anno i banchetti si impreziosiscono di una dolce novità: il panettone artigianale al cioccolato di Flamigni, un kg di morbida bontà che renderà ancora più golose le tavole delle nostre festività. La donazione minima richiesta per questo prodotto è di 30 euro, 5 euro in più del confermatissimo panettone senza canditi ma con uvetta sultanina, sempre da un kg, sempre targato Flamigni, andato letteralmente a ruba nel 2023.

Accanto al dolce più tradizionale del Natale si inseriscono un altro paio di idee regalo di pregio, nate dalla collaborazione con eccellenze del territorio: Gardini Cioccolato e Alce Nero. I pluripremiati Maître Chocolatier di Forlì propongono un cofanetto speciale, con impressa la dicitura “per il futuro della ricerca in Romagna” a testimonianza del significato del gesto: al suo interno 9 praline d’autore, per un regalo che abbina golosità e alta qualità artigianale con donazione minima da 15 euro. Ultima ma non ultimala box Alce Nero: la partnership tra l’Istituto Oncologico Romagnolo e l’azienda leader in Italia dei prodotti da agricoltura biologica e sostenibile è una lieta conferma, avendo già portato alla proposta di una scatola speciale in occasione del Natale 2023. A rappresentare una novità è ciò che le persone troveranno al suo interno: spaghetti di farro, passata di pomodoro ciliegino, lenticchie secche, olive Bella di Cerignola, aceto balsamico di Modena I.G.P., pesto di carciofi, fusilloni di grano duro Cappelli. Un’idea regalo bella e sana, proposta a donazione minima di 50 euro.

Di tutte le idee regalo che i volontari IOR porteranno sulle piazze della Romagna questo weekend un discorso a parte lo merita come sempre la Lotteria Solidale che coinvolge le tre province romagnole in un grande gioco in cui, anche chi non si aggiudica uno dei 66 premi in palio, di cui i più prestigiosi sono tre automobili, comunque non perde nulla: grazie alla partnership con Conad tutti i biglietti non vincenti nel corso della grande estrazione dell’Epifania si trasformeranno, infatti, dal 7 gennaio al 23 febbraio in buoni-sconto di pari valore su ogni 20 euro di spesa in tutti i supermercati del marchio della Romagna e della Repubblica di San Marino. Questo, ovviamente, non significa che alla causa della ricerca scientifica non verrà versato nulla: al contrario non un centesimo dei 2,50 euro del costo dei biglietti verrà sottratto alla causa della battaglia che ogni giorno viene combattuta all’interno dei laboratori dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS di Meldola, grazie alla sensibilità e al sostegno di Conad e di tanti altri partner come La BCC Ravennate, Forlivese e Imolese, Le Befane Shopping Centre, Orto Mio, Panificio Camillo, Eurocompany, Remaind, Banca Malatestiana, SGR, Antonelli Pulzoni, Ren-Auto Piraccini. L’elenco completo delle location in cui sboccerà la solidarietà durante questo fine settimana si trova sul sito ufficiale della non-profit, all’indirizzowww.ior-romagna.it. Chiunque non potrà prendere parte al “Natale magenta” troverà comunque tutte le idee regalo nelle sedi IOR sparse sul territorio o online, stavolta al linkhttps://shop.ior-romagna.it/natale.html.

«Grazie a partnership di rilievo con marchi che condividono con noi forti valori come qualità, sostenibilità e benessere, anche quest’anno l’Istituto Oncologico Romagnolo riesce a proporre idee regalo di pregio a chiunque creda che sostenere la ricerca sia l’unica strada percorribile affinché i tumori facciano sempre meno paura – spiega il Direttore Generale IOR, Fabrizio Miserocchi – chi sceglie una idea regalo dello IOR sposa quindi un progetto ben preciso a favore dei pazienti di oggi e di domani, e porta nelle mani di chi lo riceve un prodotto non solo solidale ma anche eccellente. Un ulteriore ringraziamento va ai nostri indomiti volontari: se è vero che il Natale è una festa, dedicare un po’ del proprio tempo a presidiare gli stand nel periodo più freddo dell’anno non è mai un gesto che va dato per scontato. Saremo sulle piazze con discreto anticipo rispetto alle festività, ma l’auspicio è che quante più persone approfitteranno di questo weekend per sostenere la lotta contro il cancro e non ridursi all’ultimo, rischiando di arrivare tardi e dovendo poi ripiegare su un dono come un altro. Mai come quest’anno augurare “Buon Natale” con lo IOR significa fare un regalo che vale di più: vi aspettiamo tutti in piazza questo fine settimana o, per chi non può, in una delle nostre sedi sparse su tutta la Romagna».