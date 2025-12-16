Questa mattina, in Prefettura, si è svolta la tradizionale manifestazione “Natale in Prefettura”, organizzato in collaborazione con “Il Sorriso di Giada”, Associazione presieduta da Pamela Zingale che promuove i valori dell’inclusione tra persone con diverse abilità; all’iniziativa hanno partecipato due classi delle scuole primarie “San Vincenzo De Paoli” e “Bruno Pasini” di Ravenna, accompagnate dalle loro insegnanti.

Protagonisti dell’incontro sono stati i bambini, alcuni dei quali con gravi disabilità, che hanno preso parte con grande entusiasmo a un momento di condivisione, gioia e partecipazione. Il tema centrale dell’evento è stato l’inclusione, veicolata attraverso un forte messaggio di solidarietà e aggregazione: i bambini hanno avuto l’opportunità di incontrarsi, stare insieme e scoprire il valore della comprensione reciproca, dimostrando come le differenze possano diventare una ricchezza e una fonte di autentica felicità.

Nel corso della manifestazione, le due classi hanno emozionato i presenti con l’esecuzione di canti natalizi e la lettura di poesie, creando un’atmosfera carica di speranza, calore e spirito natalizio.

In segno di gratitudine e affetto, i bambini hanno donato al Prefetto di Ravenna, Raffaele Ricciardi, alcune candele simboliche, realizzate come segno di speranza; all’interno di ciascuna candela era racchiuso un pensiero di pace, amore e serenità, messaggi semplici ma profondi, capaci di rappresentare lo spirito autentico del Natale.

Nel suo intervento, il Prefetto ha espresso vivo apprezzamento per l’iniziativa, sottolineando come eventi di questo tipo rappresentino un esempio concreto di coesione sociale.

«L’inclusione – ha dichiarato il Prefetto – è un valore fondamentale e deve essere vissuta ogni giorno. Iniziative come questa dimostrano che il Natale non è solo un momento simbolico in cui “essere buoni”, ma un’occasione autentica per aiutare chi ha più bisogno, per costruire relazioni vere e per educare i più giovani alla solidarietà, al rispetto e alla condivisione».

Il Prefetto ha inoltre evidenziato come l’evento abbia rappresentato non solo una celebrazione del Natale, ma anche un’importante occasione di riflessione sui valori della comunità, dell’amicizia e della partecipazione attiva, insegnamenti che i bambini – futuri protagonisti della società – hanno potuto interiorizzare in un clima di gioia e serenità.

L’Associazione “Il Sorriso di Giada” ha inoltre distribuito a tutti i bambini piccoli doni natalizi, contribuendo a rendere ancora più speciale la giornata.

Alla manifestazione erano presenti anche i volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri che, come in numerose altre occasioni, hanno contribuito a garantire la sicurezza dell’evento, rendendolo possibile in un ambiente sereno e protetto, esempio concreto di dedizione e servizio alla comunità.

.