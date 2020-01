Quest’anno sotto l’albero di Natale gli ospiti dell’Associazione zoofila “Soli a quattro zampe” hanno ricevuto in dono nuovo materiale utile alle loro cure grazie a “Una cuccia per tutti”, progetto messo in campo da Coop Alleanza 3.0.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione realizzata contro l’abbandono degli animali domestici e di sostegno economico all’attività quotidiana dei principali canili e gattili pubblici in ciascuna provincia in cui la Cooperativa è presente, resa possibile attraverso l’iniziativa “1 per tutti 4 per te”. L’acquisto di prodotti dedicati agli animali della linea Amici Speciali Coop prevedeva, infatti, fino al 31 dicembre, la devoluzione di una piccola percentuale della vendita a sostegno del progetto.

Tante le associazioni che hanno beneficiato, tra queste, nel territorio ravennate la Coop Alleanza ha deciso di contribuire al sostegno dell’Associazione zoofila Soli a quattro zampe che si occupa dei gatti abbandonati, randagi e vittime di incidenti stradali. Da sempre, infatti grazie al sostegno delle volontarie, si prende cura di dare prima accoglienza, di ospitare e di curare i gatti in difficoltà. Con la donazione di Coop Alleanza quest’anno l’Associazione avrà la possibilità di accudire i suoi ospiti donando maggior attenzione alla loro cura e alle loro necessità.

L’Associazione zoofila Soli a quattro zampe desidera ringrazia Coop Alleanza 3.0 per il contributo e la fiducia dimostrata.