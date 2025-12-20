Continua la tradizione inaugurata con il suo primo anno di episcopato. Anche quest’anno la prima Messa di Natale monsignor Lorenzo Ghizzoni la celebrerà con i detenuti della casa circondariale di via Port’Aurea, il 25 dicembre alle 10. Con lui, il nuovo cappellano del carcere, don Marcelo Lopresti. Il 21 dicembre alle 12, l’arcivescovo Lorenzo parteciperà al pranzo con i poveri organizzato dalla Caritas diocesana e dalla Consulta del volontariato a Santa Teresa.

Confermati poi gli orari delle Messe della Notte della vigilia e di Natale. Monsignor Ghizzoni presiederà la Messa della Notte il 24 dicembre alle 22 in Cattedrale. Il 25, oltre alla Messa a Port’Aurea, presiederà alle 18 nella Concattedrale di Cervia. Nel giorno di Natale, in Duomo le Messe seguono l’orario festivo e saranno celebrate alle 8,30, alle 11 e alle 18.30.

È in programma il 28 dicembre la Messa di chiusura del Giubileo 2025 in diocesi. Per favorire la partecipazione dei fedeli in Duomo sono sospese tutte le altre Messe vespertine della città. La chiusura del Giubileo sarà celebrata anche a Cervia, in Concattedrale alle 18.

Il 31 dicembre, dopo la tradizionale Marcia della Pace che partirà alle 15 da Porta Adriana, monsignor Ghizzoni presiederà alle 18,30 la Messa di Ringraziamento con canto del Te Deum nella chiesa di Sant’Agata.

Infine, il primo gennaio 2026 monsignor Ghizzoni presiederà la prima celebrazione eucaristica dell’anno a Santa Maria in Porto, alle 11, nella solennità di Maria Santissima Madre di Dio.