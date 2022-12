La Rocca di Riolo Terme si prepara ad accogliere i visitatori da Natale fino all’Epifania con un calendario ricco di eventi per adulti e bambini: visite guidate, giochi di ruolo, Escape Room a tema e tanto altro.

Sabato 24 dicembre dalle ore 15 è in programma “A Christmas Carol” un’escape room per bambini e famiglie ispirata al famoso romanzo di Dickens. Attraverso la risoluzione di indovinelli, rebus e trabocchetti i partecipanti dovranno riuscire a fuggire dalla torre in un’ora di tempo.

Lunedì 26 dicembre e tutte le domeniche di gennaio alle ore 15 è in programma “Alla corte di Caterina”, una visita guidata in compagnia di Caterina Sforza in persona che vestita in abito d’epoca accompagnerà i visitatori alla scoperta della storia della Rocca di Riolo. Venerdì 6 gennaio alle ore 20.30 è in programma “Occhio al fantasma”, una visita guidata al buio alla ricerca dei tre fantasmi che vivono nel castello. A seguire Caccia al tesoro fantasmagorica.

Tutte le attività sono a numero chiuso. È consigliato l’acquisto dei biglietti in anticipo su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo.