Proseguono le iniziative solidali a favore del reparto di Pediatria dell’Ospedale di Ravenna, diretto dal dottor Federico Marchetti, che tra il 22 e il 24 dicembre ha vissuto giorni all’insegna del Natale, della condivisione e della generosità. Regali, sorrisi e un’atmosfera di festa hanno accompagnato i piccoli pazienti ricoverati, grazie all’impegno di associazioni e cittadini che hanno voluto rendere più sereno il periodo natalizio in corsia.

Il 22 dicembre la Pro Loco di Lugo ha organizzato una visita speciale: Babbo Natale è entrato nel reparto per distribuire doni ai bambini, regalando un momento di magia capace di portare sorrisi e un’autentica atmosfera natalizia anche alle famiglie presenti.

Il giorno successivo, 23 dicembre, la Pasticceria Michele Stella di Ponte Nuovo ha donato panettoni a tutti i bambini ricoverati, un gesto semplice ma molto apprezzato, che ha aggiunto dolcezza e calore alle festività trascorse in ospedale. Nella stessa giornata, anche l’Associazione di Volontariato CDS di Lugo ha portato giocattoli ai piccoli pazienti, colorando le corsie di allegria e offrendo momenti di gioco e spensieratezza.

Il 24 dicembre, vigilia di Natale, è stata la volta del gruppo “Bella Situazione” di Ravenna, che ha fatto visita ai bambini e ai ragazzi ricoverati consegnando nuovi giocattoli e un simbolico abbraccio di solidarietà, contribuendo a rendere ancora più speciale la giornata.

Il reparto di Pediatria ha espresso un sentito ringraziamento a tutte le realtà coinvolte e a chi ha scelto di essere vicino ai bambini costretti a trascorrere le festività lontano da casa. Un gesto di solidarietà che rappresenta un dono prezioso e rafforza il senso di comunità anche nei momenti più delicati.