Anche quest’anno Ravenna rinnova un gesto concreto di vicinanza verso chi vive il Natale in solitudine o in condizioni di fragilità. Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 12, l’Opera Santa Teresa di Gesù di via Santa Teresa 8 ospiterà il Pranzo di Solidarietà di Natale, un’iniziativa promossa dalla Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna ODV in collaborazione con Caritas.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di offrire non solo un pasto caldo, ma soprattutto un’occasione di incontro, ascolto e condivisione umana, nel segno della dignità e della semplicità. Un momento pensato per contrastare la solitudine e rafforzare il senso di comunità, valori particolarmente sentiti nel periodo natalizio.

Il pranzo è reso possibile grazie all’impegno dei volontari e alla collaborazione delle realtà solidali del territorio, con il sostegno e la condivisione dell’Amministrazione comunale, che la Consulta ringrazia per l’attenzione costante alle attività di volontariato e inclusione sociale.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 366 5938218.

La Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna ODV esprime infine un sentito ringraziamento a Caritas, al Comune di Ravenna, all’Opera Santa Teresa di Gesù e a tutti coloro che contribuiscono, a vario titolo, alla realizzazione di questa importante iniziativa di solidarietà.