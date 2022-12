Aspettando il Natale, gli agricoltori di Campagna Amica Ravenna propongono tanti appuntamenti dedicati al cibo locale.

Portare sotto l’albero e anche in tavola il gusto del territorio significa sostenere la buona economia locale.

Per questo Campagna Amica organizza un intero weekend di eventi e mercati dove i consumatori potranno trovare tante idee regalo all’insegna della qualità e della sostenibilità.

Si parte domani, giovedì 8 dicembre, con il Mercato del Cibo Giusto all’interno della Festa dell’Immacolata di Faenza. I produttori saranno presenti dalle 8 del mattino tra piazza San Francesco e Corso Garibaldi.

Venerdì 9 (dalle 14.30 alle 19) e sabato 10 (dalle 8.30 alle 13) appuntamento al Mercato Contadino Coperto di Campagna Amica, in via Canalazzo 59, a Ravenna. Qui i visitatori avranno la possibilità di fare acquisti ad origine garantita, per sfuggire così alle solite offerte standardizzate. Sabato mattina, inoltre, sarà presente il vivaio Floricoltura Bandini con una mostra-mercato di stelle di Natale e abeti da appartamento, mentre alle 12 si terrà l’accensione dell’albero ecologico del Mercato con brindisi delle feste offerto a tutti i clienti.

Già da questo venerdì sarà possibile acquistare delle strenne natalizie già composte oppure personalizzarle, per un regalo utile, goloso e 100 per cento italiano.

Da segnalare, inoltre, l’apertura straordinaria di domenica 18 dicembre (dalle 9.30 alle 12.30) con laboratorio gratuito per i più piccoli che insieme all’illustratrice Angela Zini potranno realizzare decori natalizi e realizzare una coloratissima letterina per Babbo Natale.

Questa domenica, 11 dicembre, i produttori Campagna Amica saranno presenti invece dalle 9.30 alle 15.30 con il Mercato del Cibo Giusto all’evento Mercato Con-Temporaneo, presso il Mercato coperto di Bagnacavallo (via Baracca).

Durante tutte le iniziative Campagna Amica sarà sempre possibile firmare la petizione promossa a livello nazionale da Coldiretti per introdurre una legge che vieti produzione, uso e commercializzazione del cibo sintetico.