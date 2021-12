Da sabato 11 dicembre, parte la quinta edizione di Natale con l’Arte a Modigliana

L’inaugurazione si terrà sabato 11 dicembre alle ore 16 nella nuova sede Ics Fectori Art, in piazza Matteotti, n.10. La mostra rimarrà aperta fino al 9 gennaio 2022

“Siamo soddisfatti per l’organizzazione di questo evento artistico che si terrà a Modigliana” – dice il presidente Idilio Galeotti – “come Ics Fetori Art, crediamo che l’arte e la cultura possano diventare fattori importanti per il paese.

La nostra è un’arte inclusiva che coinvolge tutti gli artisti e i cittadini, pensiamo che sia un fattore importante, specialmente in un momento complicato come quello che stiamo vivendo, far vivere l’arte come senso di unione e bellezza”.

Saranno oltre venti gli artisti partecipanti all’esposizione per circa 50 opere esposte, le tante richieste che ci sono arrivate da vari paesi dell’Emilia Romagna, dimostra che abbiamo costruito un evento che riscuote credibilità e affidabilità fra gli stessi artisti.

“Stiamo inoltre predisponendo alcune vetrine illuminate, concude Galeotti, si tratta di un evento oramai consolidato e che consiste nel ripulire negozi sfitti, non più utilizzati e arredarli con l’ arte, illuminandoli della bellezza dell’arte”.

La mostra si svolgerà dal 11 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 con aperture il sabato e la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 o su prenotazione è possibile organizzare anche visite guidate.