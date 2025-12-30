Natale di solidarietà per i Conad Bengasi e San Pietro in Vincoli. I due negozi hanno destinato un contributo complessivo di 3.330 euro alle Caritas dei rispettivi territori. I soci Conad Gualtiero Mariotti e Marta Rossi hanno consegnato la somma ai referenti delle organizzazioni di volontariato, al termine dell’iniziativa solidale in cui hanno coinvolto i negozi di cui sono responsabili.

La raccolta è stata organizzata in occasione delle festività natalizie: dal 15 al 24 dicembre sono stati destinati in beneficenza 10 centesimi per ogni scontrino emesso. A beneficiare del sostegno sono la Caritas della Pianta-Ospedaletto di Forlì e quella di San Pietro in Vincoli.

«Essere parte di una comunità significa saperne ascoltare i bisogni, specialmente in un periodo dell’anno carico di significato come quello natalizio — ha dichiarato il socio Conad Gualtiero Mariotti —. Anche quest’anno abbiamo voluto che le festività fossero l’occasione per un’iniziativa di valore sociale, capace di trasformare la spesa quotidiana in un gesto concreto di solidarietà. Per noi essere “Persone oltre le cose” significa anche sostenere le realtà del territorio che sono al fianco di chi attraversa un momento di difficoltà. Con questa donazione vogliamo ribadire la nostra vicinanza alle comunità di cui facciamo parte. Questa erogazione servirà per poter dare concreto supporto a quelle famiglie e singole persone verso le quali Caritas è tradizionalmente impegnata, che si tratti di un aiuto per le utenze o di un sostegno per altre esigenze essenziali legate alla vita quotidiana».