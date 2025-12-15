Grande affluenza di pubblico ieri nel centro storico di Brisighella per la Festa di Natale, un appuntamento capace di unire tradizione, musica e suggestione, richiamando cittadini e visitatori tra le piazze e le vie più caratteristiche del borgo.

I mercatini natalizi hanno animato piazza Marconi, a cura della Pro Loco, e la Via degli Asini, con l’allestimento curato da AE – All Event: due percorsi differenti ma ugualmente evocativi, che hanno valorizzato alcuni dei luoghi più iconici di Brisighella. A rendere ancora più intensa l’atmosfera, la presenza dei Tamburi Medievali di Brisighella, degli zampognari, di tre band della scuola di musica Artistation di Faenza e di Babbo Natale, molto apprezzato dai più piccoli.

Nel corso della giornata sono state inoltre aperte e visitabili diverse mostre temporanee: “Sotto una Buona Stella”, a cura di Logos APS presso la Galleria Dalmonte; “Le Vendicatrici”, allestita al Museo Ugonia – Sale Lidia; e “Connessioni – Automata e Spirito”, a cura di Mavis Gardella e Cristian Cimatti, sempre al Museo Ugonia, arricchendo ulteriormente l’offerta culturale dell’iniziativa.

L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Brisighella, si ripeterà domenica 21 dicembre con un programma ancora più ricco e diffuso. Saranno nuovamente allestiti i mercatini natalizi, che torneranno ad animare piazza Marconi, a cura della Pro Loco, e la Via degli Asini, a cura di AE – All Event, accompagnati per tutta la giornata dalla musica degli zampognari.

Il momento centrale del pomeriggio si terrà in piazza Carducci: intorno alle ore 15.30 è previsto il saluto delle istituzioni, seguito dallo scambio di auguri con la cittadinanza, il brindisi natalizio e la distribuzione gratuita di panettone per tutti i presenti. Sotto l’albero di Natale, i bambini delle scuole elementari eseguiranno i canti natalizi, mentre non mancheranno punti ristoro e il tradizionale falò.

Alle ore 17 prenderà il via la fiaccolata dei Babbi Natale, uno dei momenti più suggestivi della giornata, che attraverserà il centro storico.

A partire dalle ore 18.30, la festa proseguirà con l’Après-ski, animato da Allo DJ: un format conviviale che, nato tra gli anni ’20 e ’30 del Novecento come ritrovo informale dopo una giornata sugli sci, si è trasformato nel tempo in un vero e proprio rito sociale. Un’esperienza che per l’occasione approda simbolicamente dalla montagna alla collina, reinterpretando in chiave natalizia uno dei rituali più noti dell’inverno. È inoltre prevista una piccola consumazione gratuita per chi parteciperà vestito a tema sci, come invito giocoso a vivere insieme un momento di allegria e convivialità per salutare il fine anno.

«Il Natale a Brisighella è un momento molto sentito dalla nostra comunità e la grande partecipazione di questi giorni lo dimostra chiaramente – commenta il Sindaco –. Il borgo, con le sue luci, le sue piazze e i suoi luoghi simbolo, diventa ancora più accogliente e invita cittadini e visitatori a riscoprirlo con uno sguardo diverso. Iniziative come questa rafforzano il senso di comunità e valorizzano l’identità del nostro territorio».