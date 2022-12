Domenica 18 dicembre, il centro storico di Brisighella dalle ore 10.00 sarà allietato da un colorato mercatino di Natale. Anche i negozi del centro saranno aperti per lo shopping delle feste, e presso la Galleria Comunale “La Manica”, in via Naldi 5 verrà attivato un temporary shop natalizio a cura Fioriluna.

In Piazza Carducci sarà allestita la Casetta di Babbo Natale, inoltre al Parco Caduti di Nassiriya saranno esposti i pannelli decorati a tema natalizio dalle scuole dell’ infanzia e primaria di Brisighella e Fognano. Dalle ore 15.30 in piazza Carducci canti natalizi e non solo con il coro “Loading”. I Loading sono un gruppo vocale di musica a cappella nato nel 2015 dalla voglia di sperimentare e divertirsi solo con le voci. Spaziano attraverso generi diversi, dal pop alla musica religiosa, cercando di mettersi sempre alla prova. Nel pomeriggio faranno assaporare al pubblico un po’ di magica atmosfera natalizia, proponendo sia canti tradizionali, sia canzoni di artisti presenti nell’attuale panorama musicale.

Alle ore 16.30 premiazioni dei concorsi natalizi.

Alle ore 17.00 ritrovo e partenza della Fiaccolata dei Babbi Natale nel borgo e per i Colli, al seguito di uno zampognaro che al suono di una cornamusa guiderà la scia delle fiaccole. A tutti i partecipanti saranno consegnati un berretto rosso e una fiaccola. Protagonisti saranno ancora una volta i tre colli: il tragitto, illuminato dalle fiaccole, si svolgerà lungo i caratteristici camminamenti e porterà in prossimità della Torre dell’orologio e della Rocca per poi ridiscendere in centro storico, dove proseguiranno i festeggiamenti.