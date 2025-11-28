Natale 2025 a Riolo Terme: un mese di musica, cultura, spettacoli e tradizione per vivere insieme la magia delle feste

Riolo Terme si prepara ad accendere la magia del Natale con un ricco calendario di eventi che, dal 30 novembre al 10 gennaio, accompagnerà cittadini e visitatori attraverso musica, libri, spettacoli teatrali, proiezioni, appuntamenti per famiglie e momenti dedicati alla memoria storica. Un programma diffuso, che coinvolge i luoghi più rappresentativi della città – dalla Rocca al Cinema Teatro, dalle vie del centro al Parco Pertini – in un’atmosfera calda, inclusiva e festosa.

Musica e spettacoli per inaugurare l’atmosfera natalizia

Si parte domenica 30 novembre con un pomeriggio all’insegna del jazz: il gruppo Bastard Jazz animerà le vie del centro storico con musica dal vivo e improvvisazioni a partire dalle 15.30.

Domenica 7 dicembre, alle 16.30, la Rocca ospita lo spettacolo di burattini “Sandrone e la zizzania” della Compagnia Il Teatrino di Carta: una storia di amicizia e solidarietà dedicata alle famiglie, consigliata dai 3 anni in su.

Mercoledì 10 dicembre sarà la volta del cinema con la proiezione del documentario “Ragazze per sempre”, omaggio alle donne della Resistenza ravennate, al Cinema Teatro di Riolo Terme alle 20.30.

Sabato 20 dicembre, la magia arriva per i più piccoli (e non solo) con “Magia di Natale”, spettacolo comico e incantato del Teatro Lunatico, alle 15.00 al Teatro Comunale/Parco Pertini.

Domenica 14 dicembre doppio appuntamento: alle 10.00 la divertente Zappi Christmas Ride, una pedalata festosa per le vie del centro, e alle 17.00 il concerto gospel “Voices of Joy” al Parco Pertini, per scaldare i cuori con energia e armonie travolgenti.

Giovedì 18 dicembre, alle 20.30, la Sala Sante Ghinassi ospita “Miss Cecily and her hot strings”, elegante concerto della Scuola di Musica La Corelli tra swing, jazz e atmosfere retrò.

Domenica 21 dicembre la Rocca si trasforma in un salotto musicale con il “Brunch musicale”: vinili storici, a cura di Claudio Malvezzi e Clips, accompagnano il brunch del Torrino Wine Bar dalle ore 12.00.

Incontri, libri e memoria

Il mese di dicembre si apre anche all’approfondimento culturale. Mercoledì 3 dicembre, in occasione della Giornata mondiale della disabilità, la Rocca ospita alle 20.00 la presentazione del libro “A Capo Nord bisogna andare due volte” di Valeria Alpi, con la partecipazione di Felicia Todisco.

Giovedì 4 dicembre, al Cinema Teatro, doppio appuntamento (alle 10.00 per i ragazzi e alle 20.00 per tutti) con la presentazione del graphic novel “127 giorni” di Andrea Rivola, dedicato alla storia di Riolo tra bombardamenti, occupazione e resistenza civile (1944–45).

Sabato 13 dicembre, alle 16.30, la Sala Sante Ghinassi ospita lo scrittore Nevio Casadio con il suo libro “Le stanze dei giardini segreti”, in dialogo con Beppe Sangiorgi. La giornata prosegue alle 20.30 alla Rocca con il concerto-narrazione “Canto di Natale di Dickens”, proposto dalla Scuola di Musica La Corelli: un’esperienza immersiva dedicata a tutte le età.

Sabato 10 gennaio, alle 16.00, la Sala Sante Ghinassi accoglie il finissage della mostra “La Romagna di Sante Ghinassi” con la partecipazione di Mingotti.

Eventi per bambini e famiglie

Il Natale è soprattutto dei più piccoli: oltre agli spettacoli di burattini e magia, lunedì 6 gennaio il Cinema Teatro Comunale ospita “Il Cinema della Befana”, con una proiezione gratuita dedicata ai bambini a cura della Pro Loco.

Un invito alla comunità

Il calendario natalizio 2025 di Riolo Terme offre occasioni di incontro, cultura e divertimento per tutte le età. Un programma che valorizza il territorio, le sue eccellenze artistiche e la partecipazione dei cittadini, con l’obiettivo di vivere insieme la bellezza delle feste.