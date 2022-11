Linea Rosa è al centro dell’attività natalizia di Julian Fashion, realtà ravennate multi brand di primo piano nel settore della moda. La violenza in ogni sua forma – fisica, sessuale, psicologica ed economica o anche di stalking e mobbing – è un male trasversale che non fa distinzione di età, provenienza, estrazione sociale o cultura e come tale è da combattere insieme. Da questo presupposto nasce il progetto del fashion store, che devolverà all’associazione un euro per ogni acquisto fatto dal 19 novembre al 31 dicembre nelle boutique Julian o online, per la realizzazione di iniziative a tutela delle donne.

Una collaborazione che si inserisce all’interno della campagna natalizia di Julian “COSMIC JOURNEY”, un viaggio cosmico”. Tra satelliti, stelle, lune e pianeti, che vuole essere metafora della voglia di andare oltre i propri orizzonti e oltre quella consuetudine per vivere un’esperienza alternativa, per un Natale 2.0 in gioia e serenità e soprattutto insieme.

Per l’occasione, le vetrine delle boutique Julian si arricchiscono di elementi decorativi che richiamano il tema spaziale con satelliti ricostruiti a regola d’arte che accompagnano i capi di abbigliamento e gli accessori. Anche l’e-commerce, www.julian-fashion.com, assume questa veste e il terreno lunare, il satellite chiave di questo percorso cosmico, appare in homepage in uno scatto ad hoc e all’interno del sito.

Durante il viaggio, una sosta è quasi d’obbligo. Visitare e scoprire il JULIAN CHRISTMAS POP UP STORE di Viale Matteotti, 11 a Milano Marittima. Uno spazio speciale declinato anche per l’online in cui trovare proposte regalo per tutti i gusti e tutte le occasioni. Una vera e propria Gift Room che oltre a stupire per la sua ampia offerta di accessori Home e Lifestyle, fa anche del bene.

Un Natale in cui la distanza tra le persone si riduce attraverso un regalo, un piccolo gesto… che può fare davvero tanto.