Nascono gli Urban Sketchers: ritrovarsi per disegnare vedute e paesaggi

Ritrovarsi insieme per disegnare angoli della città o del paesaggio. È nato il gruppo Urban Sketchers Faenza, un progetto dell’associazione Eteris For, che ha dato vita ad una pagina Facebook e un profilo Instagram dedicati all’iniziativa. Il 30 maggio scorso il primo appuntamento, quando, sulle scalinate del duomo, un gruppo di persone, di qualsiasi età, si è ritrovato a disegnare vedute e dettagli di Piazza della Libertà. L’associazione, d’altronde, nasce proprio con l’obiettivo di creare occasioni di aggregazione e di crescita tra persone, mantenendo un focus sui più giovani. Urban Sketchers è un progetto già attivo in diverse città nel mondo. Per partecipare occorre un taccuino o un blocco per disegni e colori di qualsiasi tipo. Non è un corso di disegno e non è importante essere bravi a disegnare