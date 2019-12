Nel corso del weekend appena trascorso, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna hanno arrestato a Cervia un 43enne albanese trovato in possesso di circa 70 grammi di cocaina suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata.

I militari della Tenenza di Cervia, costantemente impegnati nel controllo economico del territorio e nel contrasto ai traffici illeciti, avevano più volte notato il cittadino albanese, già arrestato nella primavera scorsa dai Finanzieri cervesi per reati in materia di stupefacenti, aggirarsi nei pressi delle strade adiacenti la recinzione della rete ferroviaria.

L’intuizione delle Fiamme Gialle ha trovato conferma nella serata di sabato, quando i militari, posizionatisi nelle strade limitrofe, hanno notato sopraggiungere l’uomo che, dopo essersi assicurato di essere al riparo da sguardi indiscreti, è uscito dalla propria autovettura per dirigersi nei pressi della recinzione in cemento della rete ferroviaria, dove ha prelevato un barattolo nascosto nel terreno.

L’immediato intervento ha permesso di bloccare il cittadino albanese e di recuperare il barattolo di plastica, risultato contenere circa 30 grammi di cocaina già suddivisa in singole dosi. Le immediate ricerche effettuate nelle adiacenze della zona hanno permesso di rinvenire, sempre nascosti con le medesime modalità, ulteriori due contenitori pieni della stessa sostanza stupefacente.

Anche la conseguente perquisizione presso l’abitazione del quarantenne nonché di un ulteriore immobile del quale risultava avere la disponibilità, entrambi ubicati a Lido di Dante, permetteva di recuperare altra cocaina nonché 3.300 euro di denaro contante, ritenuto provento del traffico di droga.

Al termine delle operazioni, il cittadino albanese è stato tratto in arresto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria associato alla casa circondariale di Ravenna. Nella mattinata odierna l’arresto è stato convalidato dal Giudice e l’indagato ha fatto rientro in carcere.