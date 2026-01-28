Nasce un’associazione in memoria di Viola Mazzotti

Nasce a Cervia l’associazione Viola, in memoria di Viola Mazzotti, scomparsa lo scorso 25 novembre, investita da un camion a Bologna. La famiglia e gli amici di Viola hanno così voluto creare una realtà di promozione sociale che già dalla prossima primavera organizzerà eventi rivolti ai giovani e sarà impegnata nella sensibilizzazione e nella divulgazione della sicurezza stradale. Nasceranno poi dei punti Viola e sarà organizzato un Viola Day. A Bologna, sul luogo dell’incidente, un’installazione ricorderà quanto accaduto, e nel giorno dell’inaugurazione arriveranno ciclisti da tutta la Romagna, mentre è già pronta una borsa di studio all’Università di Modena e Reggio Emilia al dipartimento di Comunicazione ed Economia.

Viola e la sua famiglia avevano poi programmato di partecipare tutti insieme alla Maratona di New York. Correre ad una delle gare più prestigiose al mondo sarà un ulteriore modo per ricordarla

