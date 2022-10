Nasce una petizione per chiedere una rotatoria all’incrocio pericoloso di Osteria

Nasce una petizione per chiedere la rotatoria a Osteria all’incrocio fra via Dismano e via Lunga. Dopo l’ennesimo incidente avvenuto sabato sera, lunedì mattina sul sito change.org è nata la petizione che chiede una rotatoria salvavita. Primo firmatario Flavio Vichi. Nel pomeriggio già oltre 60 persone avevano aderito. Troppi gli incidenti stradali in quello che viene ritenuto uno degli incroci più pericolosi della viabilità ravennate, forse il più pericoloso, teatro di molti incidenti, purtroppo anche con esito mortale.